Вероятность принятия плана реструктуризации обязательств МБА высока

Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Условия реструктуризации внешних обязательств ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) применимы и к Пенсионному фонду Казахстана.

Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления МБА Халид Ахадов.

“Кредиторы осуществляют деятельность на основе законодательств США-Великобритании, и ко всем применяется единый подход”, - сказал он.

Х. Ахадов также подчеркнул, что вероятность того, что план реструктуризации будет принят, очень высока: "Мы настроены положительно, ожидаем успешного завершения процесса".