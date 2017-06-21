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    Вероятность принятия плана реструктуризации обязательств МБА высока

    Халид Ахадов: Мы настроены положительно, ожидаем успешного завершения процесса

    Баку. 21 июня. REPORT.AZ/ Условия реструктуризации внешних обязательств ОАО “Международный банк Азербайджана” (МБА) применимы и к Пенсионному фонду Казахстана.

    Как сообщает Report, об этом сказал журналистам председатель правления МБА Халид Ахадов.

    “Кредиторы осуществляют деятельность на основе законодательств США-Великобритании, и ко всем применяется единый подход”, - сказал он.

    Х. Ахадов также подчеркнул, что вероятность того, что план реструктуризации будет принят, очень высока: "Мы настроены положительно, ожидаем успешного завершения процесса".

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