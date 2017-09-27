Вероятность повышения ставки ФРС в декабре достигла 78%

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Федеральная резервная система (ФРС) должна продолжить постепенное повышение процентных ставок, несмотря на неопределенность в отношении траектории инфляции. Как сообщает Report ссылкой на Investing.ru, об этом сказала глава ФРС Джанет Йеллен в ходе вчерашнего выступления в Кливленде.

По ее словам, ФРС могла допустить "неточность" в своих моделях инфляции и "недооценить" ключевые факторы, такие как сила рынка труда и стабильность инфляционных ожиданий. Йеллен отметила, что несмотря на отсутствие свидетельств значительных изменений в динамике инфляции, достаточных для того, чтобы ФРС отошла от своего плана постепенного повышения ставок, американский центробанк должен оставаться открытым для такой возможности.

Несмотря на значительную неопределенность в отношении поведения инфляции, "было бы неразумным держать ставки на текущем уровне до тех пор, пока инфляция не достигнет 2 процентов", считает глава американского центробанка.

"Без дальнейшего умеренного повышения ставки федерального финансирования существует риск того, что рынок труда перегреется, создав потенциальную инфляционную проблему, которую может быть трудно преодолеть без того, чтобы спровоцировать рецессию", - сказал Йеллен.

После выступления главы ФРС вероятность повышения ставки на декабрьском заседании достигла 78%. Отметим, что до заседания в Кливленде этот показатель был равен 73%.