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    Вероятность повышения ФРС учетной ставки составляет 47% в этом году

    Сегодня будут опубликованы данные по инфляции

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ После двух дней выступления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джанет Йеллен в Конгрессе США вероятность повышения ставок в декабре нынешнего года почти не изменилась.

    Как сообщает Report со ссылкой на Forexpf.Ru, по данным CME Group Fed Watch Tool, текущая вероятность повышения ставок на последнем заседании года составляет 47,3% против 47,5% неделей раньше.

    Что касается сентябрьского заседания FOMC, то здесь вероятность повышения ставок и вовсе составляет 13,3%.

    Аналитическая группа Report полагает, что ожидаемые сегодня в США показатели инфляции на июнь могут повлиять на решение ФРС. Если показатель инфляции превысит 0,2%, то вероятность повышения учетной ставки в сентябре увеличится, что приведет к укреплению курса доллара. 

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