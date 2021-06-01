Верить ли гражданину обещаниям банка, что его вклад всегда будет застрахован?

Решением Попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) с 1 июня прошлого года ставка страхования по вкладам в манатах установлена в размере 12% годовых, а по вкладам в иностранной валюте - 2,5% годовых. То есть, физические лица,

Решением Попечительского совета Азербайджанского фонда страхования вкладов (ADIF) с 1 июня прошлого года ставка страхования по вкладам в манатах установлена в размере 12% годовых, а по вкладам в иностранной валюте - 2,5% годовых. То есть, физические лица, годовая доходность по вкладам которых не превышает указанные процентные ставки, при наступлении страхового случая смогут вернуть свои средства обратно через ADIF. Однако согласно правилам, вступившим в силу с 5 апреля этого года, размер компенсации по защищенным вкладам не может превышать 100 тыс. манатов или эквивалент этой суммы.

Наблюдения показывают, что годовая доходность, обещанная вкладчикам азербайджанскими банками, в большинстве случаев не превышает процентную ставку страхования. То есть у лиц, размещающих вклады в банке, практически нет шансов получить доход выше застрахованного процента. Но здесь есть на что обратить внимание. Предположим, что гражданин разместил в банке депозит сроком на 1 год под 12% годовых. Согласно банковскому законодательству, если после истечения срока гражданин не снимает деньги, срок договора автоматически продлевается еще на 1 год. Но в то же время процент страхования вкладов может быть снижен, например, до 10%. Может ли вкладчик в этом случае рассчитывать на получение компенсации в случае наступления страхового случая?

Некоторые банки добавляют в договор с вкладчиками специальное условие, учитывая возможность снижения ставки страхования. Например, Bank BTB указывает, что при автоматическом продлении срока договора на год будет действительна текущая ставка страхования. То есть банк дает своеобразное обещание гражданину, что его вклад всегда будет застрахован. Но можно ли верить обещаниям банков?

Эксперт по банковскому делу Акрам Гасанов говорит, что часто сталкивался с такими проблемами.

"В этих случаях суды защищают вкладчика" Акрам Гасанов экономист-эксперт

"Как правило, в договора по вкладам включается пункт о том, что, если по истечении срока клиент не снимает свои средства в банке, договор продлевается на тех же условиях, но по годовой процентной ставке, действующей на тот момент. На это клиенты должны обратить внимание в первую очередь при заключении договора вклада. Я сталкивался с этим в 99% случаев. Проблема возникает тогда, когда вклад размещается под 12%, затем в течение срока действия договора процентная ставка падает до 10%, а банк сохраняет ее на уровне 12%.

Я был адвокатом по делам нескольких подобных вкладчиков в суде и выиграл суд. Одним из условий в договоре является защищенность вклада. Это означает, что банк не может рассчитывать процентную ставку страхования в 12%, то есть, если процентная ставка снижается, то он должен продлить договор по ставке в 10%. Если первоначально договор подпадал под страхование, вопрос должен решаться в таком же порядке. В этих случаях суды защищают вкладчика", - сказал он.