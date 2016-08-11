Верховный суд вынес решение против банков

Баку. 11 августа. REPORT.AZ/ На сегодняшнем заседании Верховного суда принято решение против ОАО Atrabank и ОАО Кавказский банк развития.

Об этом сообщили Report в банковских кругах.

Напомним, что лишенные лицензии Atrabank и Кавказский банк развития пытались вернуться на рынок путем консолидации. С этой целью они обратились в Бакинский административно-экономический суд №1, который вынес решение в пользу банков.

ЦБА подал апелляционную жалобу на данное решение суда и 10 мая Бакинский апелляционный суд удовлетворил иск ЦБА. Впоследствии банки вели судебную тяжбу с Палатой надзора за финансовыми рынками, которой была передана часть полномочий ЦБА.

ЦБА аннулировал лицензии ОАО Atrabank и ОАО Кавказский банк развития 27 января 2016 года и назначил в банки временного администратора. Регулятор объяснил свои действия несоблюдением банками требования к минимальному размеру совокупного капитала, невыполнением обязательств перед кредиторами, отсутствием обеспечения надежного и пруденциального управления.

После аннулирования лицензий банки подписали протокол намерений о консолидации. В консолидации ожидалось участие и ОАО Gunaybank, который вскоре выразил намерение продолжить независимую деятельность.