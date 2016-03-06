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    Венгрия выделит 200 млн. долларов на развитие бизнес связей между Азербайджаном и Венгрией

    Петер Сиярто: Азербайджан наш стратегический партнер

    Баку. 6 марта. REPORT.AZ/ 2015 год был особенным годом, мы столкнулись с вызовами и для того, чтобы справиться с этими вызовами нам нужен предсказуемый друг. Азербайджан является таким партнером для нас, с которым у нас имеются дружеские и стратегические отношения.

    Как сообщает Report, об этом на азербайджано-венгерском бизнес форуме сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто.

    Он отметил, что на бизнем форуме участвуют 49 бизнесменов, представляющих 44 венгерских компаний. По его словам, азербайджано-венгерские отношения нужно повысить на еще больший уровеь:

    "Мы не можем только заниматься торговлей. Нужно усиливать отношения в области коммуникаций, оказывания услуг. Благодаря усилиям министра экономики и промышленности Азербайджана Шахина Мустафаева венгерские компании участвуют в инфраструктурных проектах. Кроме того, мы уже сотрудничаем в таких сферах как сельское хозяйство, ИКТ и т.д. С нами приехали представители бизнесмены, которые готовы поделиться опытом с азербайджанскими партнерами".

    П.Сиярто также сообщил, что "Exim Bank" выделит 200 млн. долларов на развитие бизнес связей между бизнесменами двух стран.

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