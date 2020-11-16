Венгрия и Польша заблокировали проект семилетнего бюджета ЕС

Вето на новый проект бюджета ЕС на 2021-2027 гг. наложено из-за включения в него принципа верховенства права

Власти Венгрии и Польши наложили вето на новый проект бюджета Европейского союза (ЕС) на 2021-2027 гг. из-за включения в него принципа верховенства права.

Как передает Report, об этом в понедельник сообщило Agence France-Presse со ссылкой на источники в Евросоюзе.

Главы государств и правительств стран ЕС в ходе саммита 17-21 июля в Брюсселе одобрили финальный компромиссный вариант семилетнего бюджетного плана Евросоюза в размере 1 трлн 074,3 млрд евро на период с 2021 по 2027 год и внебюджетный фонд восстановления экономики ЕС на уровне 750 млрд евро, однако Польша и Венгрия выступали против планов увязать распределение бюджета ЕС с соблюдением той или иной страной норм верховенства права, так как у обоих государств возникали разногласия с Брюсселем в вопросах их оценки.

В начале ноября Совет ЕС сообщил, что следование принципу верховенства права впервые становится решающим критерием распределения бюджетных расходов между членами сообщества.