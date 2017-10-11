Венесуэлу ожидает гиперинфляция в этом году

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ ВВП Венесуэлы сократится по итогам 2017 года на 12%, а инфляция достигнет показателя почти в 653% по итогам текущего года, а в 2018 превысит 2300%. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, это отмечается в докладе Международного валютного фонда (МВФ).

"Усиление политического кризиса в Венесуэле представляет собой серьезную помеху для экономической активности, которая, согласно прогнозам, сократится более чем на 10% в 2017 году, как следствие, уменьшится производство нефти и обострится неуверенность", – говорится в докладе МВФ.

На фоне других стран Латинской Америки Венесуэла остается фактически единственной с отрицательными показателями экономического роста в этом и следующем годах. МВФ отмечает, что в целом по региону рост экономики по году оценивается в 1,2%.