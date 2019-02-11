Венесуэла потеряла из-за санкций с 2013 года до $350 млрд.

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Финансовые санкции против Венесуэлы нанесли с 2013 года этой стране ущерб в размере до 350 миллиардов долларов.

Как передаёт Report со ссылкой на "ВЕСТИ", об этом говорится в докладе Стратегического латиноамериканского центра по геополитике.

"Прямым следствием финансового и торгового бойкота стала потеря венесуэльцами 1,1-1,6 ВВП между 2013 и 2017 годами. Это равно потере от 245 миллиардов до 350 миллиардов долларов, накопленных с 2013 года", - говорится в документе.

В докладе также отмечается миграция граждан Венесуэлы, покидающих страну, которая названа гуманитарной проблемой и которая сейчас служит оправданием вмешательства США.

Ранее Мадуро в письме к Трампу потребовал не вмешиваться в дела Венесуэлы.