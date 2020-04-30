Венесуэла попросила Банк Англии продать ее золото

Венесуэльские власти обратились к Банку Англии с запросом о продаже части хранящихся в нем золотых резервов страны и направлении вырученных средств ООН для организации мер по борьбе с коронавирусом в Венесуэле.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники. На запрос Reuters в Программе развития ООН подтвердили, что к ним «недавно поступила просьба рассмотреть возможные механизмы использования существующих ресурсов Центробанка Венесуэлы в финансовых институтах за пределами страны для финансирования мер по борьбе с пандемией COVID-19».

Пока неизвестно, сколько именно золота Венесуэла просила Банк Англии продать. По текущим расценкам хранящаяся в Великобритании 31 тонна венесуэльского золота стоит около 1,7 млрд долларов США. На протяжении десятилетий Венесуэла хранила часть своих золотых резервов в Банке Англии.

Просьба скорее всего останется неудовлетворенной: Британия не признает правительство Николаса Мадуро, поскольку не считает его законным главой государства.

Между тем Венесуэла отчаянно нуждается в средствах, так как за последние шесть лет экономика страны сократилась на 70%, мировые цены на нефть не позволяют получить доходы от этого сырья, кроме того, в отношении Венесуэлы действуют санкции со стороны США. Эпидемия коронавируса стала дополнительным отягчающим фактором. По данным одного из источников Reuters, в попытках добыть средства власти Венесуэлы за последний месяц уже изъяли из хранилищ 8 тонн золота в надежде его продать. После этого, по оценкам источников агентства, в хранилищах Центробанка Венесуэлы остается еще более 80 тонн золота.