Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Со следующей недели Венесуэла переходит к новой системе обмена валюты.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, с этим заявлением выступил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Введение новой системы позволит сделать конвертируемым венесуэльский боливар.

Отметим, что в Венесуэле действуют сразу несколько курсов боливара: официальный фиксированный курс DIPRO - 10 боливаров за доллар, курс в дополнительной системе обмена DICOM - 706 боливаров, на "черном рынке" - выше 3 тыс. боливаров.

"Аукционы по продаже валюты будут проводиться на еженедельной основе, два раза в неделю, и я прошу помощи частного бизнеса, чтобы он привел сюда свой капитал и инвестировал его, это сделает боливар конвертируемым", - заявил Мадуро на закрытии выставки Expo Venezuela Potencia.

По словам президента, к новой системе будут иметь доступ все предприятия и граждане. "Это позволит стабилизировать стоимость нашей валюты, победить криминальную систему доллара из Майами, так называемый Dolar Today, даст доступ к конвертируемой валюте для развития страны", - сказал президент.