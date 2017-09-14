Венесуэла отказывается от доллара

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ Венесуэла отказывается от долларовых платежей за нефть и нефтепродукты. Как сообщает Report со ссылкой на "Вести.Экономика", по информации издания Wall Street Journal, в попытке обойти санкции США Государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA сообщила своим партнерам о намерении открывать счета в евро и других валютах. И хотя официального заявления о новой политике платежей не было, еще в минувшую пятницу вице-президент Тарек Эль Айссами намекал, что для борьбы с экономической блокадой появится корзина валют, что позволит уйти от доллара.

Президент страны Николас Мадуро также говорил, что Венесуэла будет использовать другие валюты: российский рубль, юань, индийскую рупию, евро и японcкую иену. "Объявляю, что Венесуэла собирается ввести новую международную платежную систему и создать валютную корзину для освобождения от доллара и вместе с такими свободно конвертируемыми валютами, как юань, иена, рупии, международными валютами, освободиться от тисков доллара - валюты, которая душит нашу страну", - подчеркнул он.