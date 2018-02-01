Венесуэла назвала первоначальную стоимость своей криптовалюты "петро"

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Начальная стоимость венесуэльской криптовалюты составит 60 долларов за один "петро". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, всего в ходе предварительных торгов будут реализованы 38,4 млн "петро".

Первоначальная стоимость обеспеченной нефтью криптовалюты взята как примерная цена одного барреля венесуэльской нефти, но окончательную стоимость определит рынок.

Общий объем эмиссии власти определили в 100 млн "петро". Первый выпуск запланирован на период с 20 февраля по 19 марта.

Впервые президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны.

По словам Мадуро, поддержкой новой криптовалюте будут имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Он также сообщил, что Венесуэла выделила 5 млрд баррелей нефти для обеспечения стоимости "петро".

Вчера курс доллара на рынке наличной валюты Венесуэлы составил 250 тыс. боливаров, что на 18,5% превышает показатель на начало года.