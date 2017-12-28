Венесуэла направит на обеспечение собственной криптовалюты 5 млрд баррелей нефти

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Венесуэла выделяет 5 млрд баррелей нефти для обеспечения создаваемой в стране собственной криптовалюты El Petro. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в среду в эфире телеканала Venezolana de Televisión президент страны Николас Мадуро.

"Вот документ, которым я формализую предоставление сертифицированного нефтяного месторождения №1 Аякучо в районе нефтеносного пояса реки Ориноко в качестве поддержки криптовалюты El Petro", - заявил он. По его словам, месторождение "располагает запасами в размере 5 млрд баррелей нефти", что подтверждает соответствующий "международный сертификат", выданный одной из зарубежных консалтинговых компаний.

"За каждый El Petro - баррель нефти", - сказал Мадуро, пообещав обеспечить майнинг криптовалюты по всей стране. "Мы соберем молодых специалистов в специальную команду по криптовалюте, чтобы они занимались майнингом", - указал венесуэльский лидер.

Он пообещал, что в будущем выделит для поддержки ElPetro золотоносные месторождения Арко Минеро в поясе Ориноко и так же поступит с залежами алмазов. Мадуро впервые объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале месяца. По его словам, использование новой технологии поможет стране преодолеть социально-экономический кризис.

Венесуэла на протяжении последних лет переживает острый экономический кризис, сопровождающийся стремительным ростом цен и девальвацией национальной валюты. Согласно последним прогнозам Международного валютного фонда, в 2017 году рост потребительских цен в южноамериканской стране ожидается на уровне 652,7%, а в 2018 году - уже 2349,3%. В 2016 году инфляция достигла 254,4%, а ВВП сократился на 16,5%. В текущем году, как ожидается, его падение составит 12%, а в 2018 году - 6%.