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    Венесуэла начала оценивать нефть в юанях

    На такой шаг власти пошли из-за введенных в августе новых американских санкций

    Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо американских долларов, заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

    По его словам, на такой шаг власти пошли из-за введенных в августе новых американских санкций против Венесуэлы.

    "Они нанесли огромный ущерб, и мы вынуждены защищаться", - отметил президент.

    Ранее Мадуро заявил о намерении создать альтернативу доллару как мировой валюте, отметив, что Венесуэла собирается "освободиться от тисков доллара, валюты, которая душит страну".

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