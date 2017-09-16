Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Венесуэла начала оценивать нефть в юанях вместо американских долларов, заявил президент страны Николас Мадуро. Об этом сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

По его словам, на такой шаг власти пошли из-за введенных в августе новых американских санкций против Венесуэлы.

"Они нанесли огромный ущерб, и мы вынуждены защищаться", - отметил президент.

Ранее Мадуро заявил о намерении создать альтернативу доллару как мировой валюте, отметив, что Венесуэла собирается "освободиться от тисков доллара, валюты, которая душит страну".