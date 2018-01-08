Венесуэла начала эмиссию национальной криптовалюты 

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале эмиссии новой национальной криптовалюты, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Я приказал провести эмиссию 100 миллионов "петро", поддержанных всем венесуэльским богатством. Каждый "петро" будет иметь стоимость барреля венесуэльской нефти. Акт о рождении "петро" будет представлен 14 января ", - приводит канал VTV заявление Мадуро.

Название криптовалюты – "петро" – происходит от испанского petroleo (нефть). Впервые президент объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду Венесуэлы.

Ранее Мадуро сообщил, что Венесуэла выделила пять миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости криптовалюты.