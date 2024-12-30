Великобритания сократила инвестиции в Азербайджан примерно на 5%

За январь-сентябрь этого года Великобритания вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 1 млрд 304,1 млн долларов США.

За январь-сентябрь этого года Великобритания вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 1 млрд 304,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период доля инвестиций Соединенного Королевства в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций составила 28,8%. За 9 месяцев Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику Великобритании в размере 87,15 млн долларов США. Это на 26,4% больше по сравнению с годом ранее.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Соединенного Королевства в общем объеме инвестиций составила 6,3%.