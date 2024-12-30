О нас

Великобритания сократила инвестиции в Азербайджан примерно на 5%

Великобритания сократила инвестиции в Азербайджан примерно на 5% За январь-сентябрь этого года Великобритания вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 1 млрд 304,1 млн долларов США.
Финансы
30 декабря 2024 г. 15:47
Великобритания сократила инвестиции в Азербайджан примерно на 5%

За январь-сентябрь этого года Великобритания вложила прямые инвестиции в экономику Азербайджана в размере 1 млрд 304,1 млн долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), это на 4,6% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период доля инвестиций Соединенного Королевства в экономику Азербайджана в общем объеме инвестиций составила 28,8%. За 9 месяцев Азербайджан вложил прямые инвестиции в экономику Великобритании в размере 87,15 млн долларов США. Это на 26,4% больше по сравнению с годом ранее.

За отчетный период доля инвестиций Азербайджана в экономику Соединенного Королевства в общем объеме инвестиций составила 6,3%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Böyük Britaniya Azərbaycana investisiya qoyuluşunu 5 %-ə yaxın azaldıb

Самое важное

Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
Фуад Мурадов: Некоторые соотечественники мешают объединению диаспоры из личных интересов
30 декабря 2024 г. 12:26
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
Президент подпишет сегодня распоряжение о награждении членов экипажа самолета AZAL
29 декабря 2024 г. 15:44
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
Cпикер Сената Казахстана: Делать выводы рано
26 декабря 2024 г. 12:29
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
26 декабря в Азербайджане объявлен траур
25 декабря 2024 г. 15:32
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
Четверо несовершеннолетних находились на борту потерпевшего крушение самолета AZAL
25 декабря 2024 г. 12:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi