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Великобритания оценила Brexit в 44 миллиарда евро

Великобритания оценила Brexit в 44 миллиарда евро Она по-прежнему несет ответственность за многолетними обязательствами перед бюджетом ЕС, которые выходят за рамки ее членства
Финансы
17 июля 2021 г. 09:55
Великобритания оценила Brexit в 44 миллиарда евро

По оценкам Великобритании, ее общий счет за выход из состава Европейского Союза составляет 43,8 миллиарда евро, что меньше, чем прогнозировала Европейская комиссия.

Как передает Report со ссылкой на Politico, несмотря на то, что Великобритания полностью вышла из ЕС в начале 2021 года, она по-прежнему несет ответственность за многолетними обязательствами перед бюджетом ЕС, которые выходят за рамки ее членства, включая пенсионные расходы на чиновников ЕС и депутатов Европарламента.

Последняя оценка Министерства финансов Великобритании на сегодня составляет 37,3 миллиарда фунтов стерлингов, что ниже цифры в 47,5 миллиардов евро (или 40,8 миллиарда фунтов стерлингов), содержащейся в годовых отчетах Евросоюза 2020 года.

Подтверждая цифры в письменном заявлении парламента, главный секретарь казначейства Стив Барклай сказал: "По оценке казначейства Ее Величества, текущая стоимость финансового урегулирования составляет 37,3 миллиарда фунтов стерлингов. Эта сумма остается в пределах ранее опубликованного правительством диапазона".

Документ, опубликованный вместе с заявлением, показывает, что британский законопроект включает 7,8 миллиарда евро взносов в ЕС, накопленных после отсрочки выхода Британии из блока, по сравнению с начальной датой марта 2019 года, плюс 11,2 миллиарда евро, покрывающие летний переходный период после выхода Британии из ЕС в 2020 году.

Казначейство ранее указывало диапазон своих обязательств перед ЕС в размере от 40 до 45 миллиарда евро, или примерно от 35 до 39 миллиарда фунтов стерлингов.

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Версия на английском языке UK puts Brexit divorce bill at €43.8B

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