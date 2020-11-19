Великобритания изменит листинг на Лондонской бирже

Это после выхода из ЕС поможет привлечь больше технологических компаний-эмитентов и сохранить статус международного финансового центра

Правительство Великобритании совместно с регулятором финансового рынка пересмотрит правила размещения ценных бумаг на Лондонской фондовой бирже (LSE), чтобы после выхода из ЕС привлечь больше технологических компаний-эмитентов и сохранить статус международного финансового центра.

Как передает Report со ссылкой на 1prime, об этом заявил министр финансов страны Риши Сунак.

Великобритания после переходного периода после Brexit, завершающегося 31 декабря текущего года, сможет вводить и применять собственные правила на финансовом рынке без учета норм ЕС. По словам Сунака, страна намерена воспользоваться этой возможностью в полной мере.

"Более динамичный рынок акций позволит усилить позиции Великобритании в качестве лидирующего мирового финансового центра и подстегнуть рост (ВВП) и инновации в экономике", — заявил министр.

Благодаря изменению правил листинга, Британия хочет усилить конкуренцию с фондовыми биржами США и Азии.

Перед правками основных документов по листингу на LSE группа экспертов во главе с бывшим еврокомиссаром по финансовому рынку Джонатаном Хиллом проведет оценку требований к различным параметрам компаний, чьи бумаги торгуются на фондовой бирже. В частности, планируется оценить такие критерии, как допустимый free float эмитентов, структуру двойного класса акций, требования к проспекту эмиссии ценных бумаг, к корпоративному управлению и другие. Заключение с рекомендациями планируется представить правительству в начале следующего года.

В настоящее время на LSE торгуются ценные бумаги более 1,1 тысячи компаний, общая рыночная капитализация которых превышает 3 триллиона фунтов стерлингов.