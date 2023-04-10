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Ведущие экономики мира могут избежать резкого замедления роста в 2023 году

Ведущие экономики мира могут избежать резкого замедления роста в 2023 году Ведущие экономики мира растут быстрее прогнозов и могут избежать резкого замедления роста в этом году.
Финансы
10 апреля 2023 г. 18:45
Ведущие экономики мира могут избежать резкого замедления роста в 2023 году

Ведущие экономики мира растут быстрее прогнозов и могут избежать резкого замедления роста в этом году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом пишет Financial Times.

Согласно индексу восстановления глобальной экономики Brookings-FT, экономики Китая, США, еврозоны, Индии и Великобритании растут быстрее, чем ожидалось в конце 2022 года, повышается уверенность бизнеса и потребителей.

Китайский ВВП готов расти высокими темпами в этом году. На фоне смягчения связанных с коронавирусом ограничений темпы роста в КНР, скорее всего, достигнут целевых 5%. Также быстрый рост ожидается в Индии, говорится в обзоре.

Распространение различных рисков и ухудшение финансовой конъюнктуры негативно отразятся на среднесрочной динамике мирового ВВП, прогнозируют в Брукингском институте.

В условиях снижения спроса, решения проблем с поставками и уменьшения влияния "временных факторов", таких как прошлогоднее удорожание энергоносителей, дальнейшее ускорение инфляции в крупных экономиках маловероятно. При этом во многих регионах ее уровень остается выше целевого, что почти не оставляет центробанкам выбора, кроме как продолжать, пусть и не так агрессивно, ужесточение денежно-кредитной политики, полагают аналитики.

Индекс Brookings-FT сопоставляет реальные и исторические показатели экономической активности, финансовых рынков и доверия. Сейчас он указывает на то, что ведущие развивающиеся экономики выигрывают от внутреннего динамизма и оптимизации регулирования, однако перспективы остальных значительно хуже.

Наибольшие трудности испытывают страны с низким уровнем дохода и пограничные экономики, что связано с повышением стоимости обслуживания долга, слабым спросом на экспорт и ограниченной способностью властей стимулировать экономический рост и одновременно удерживать доверие мировых финансовых рынков.

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Версия на английском языке Leading global economies may avoid sharp slowdown in 2023

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