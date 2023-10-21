О нас

Ведущие банки США сократили порядка 20 тыс. рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие банки США сократили порядка 20 тыс. рабочих мест с начала 2023 года Ведущие американские банки постепенно сокращали рабочих места в этом году, исключением является лишь JPMorgan Chase Co.
Финансы
21 октября 2023 г. 04:53
Ведущие банки США сократили порядка 20 тыс. рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие американские банки постепенно сокращали рабочих места в этом году, исключением является лишь JPMorgan Chase & Co.

Как передает Report, об этом пишет на своем сайте CNBC со ссылкой на данные из отчетов банков.

Согласно информации, с начала текущего года сокращения в Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. и Goldman Sachs Group Inc. составили в общей сложности порядка 20 тысяч рабочих мест.

Американские финкомпании активно увеличивали штаты сотрудников в период пандемии COVID-19 в связи с ростом активности в секторе. Однако ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привело к "охлаждению" американской экономики, снижению спроса на ипотеку, а также спаду активности в сфере слияний и поглощений (M&A) и размещения облигаций.

Растущее число дефолтов по корпоративным и потребительским кредитам в США означает, что банкам придется прибегнуть к еще более серьезным сокращениям рабочих мест в следующем году, отмечает CNBC.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
Haber Global: Ильхам Алиев - архитектор перемен в Азербайджане за последние 20 лет
15 октября 2023 г. 16:51
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
Армия обороны Израиля: ХАМАС атаковал колонну мирных граждан
16 октября 2023 г. 08:50
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Новый законопроект ”Об авиации принят в первом чтении
Новый законопроект ”Об авиации" принят в первом чтении
20 октября 2023 г. 13:38
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник
Китай вывел на орбиту метеорологический спутник
15 октября 2023 г. 07:07
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
Израиль создает буферную зону на границе с Ливаном
15 октября 2023 г. 16:37
В Гондурасе при ДТП с автобусом погибли 4 человека, еще 15 ранены
В Гондурасе при ДТП с автобусом погибли 4 человека, еще 15 ранены
16 октября 2023 г. 08:56
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
Азербайджан возобновил импорт бензина АИ-95 из двух стран
16 октября 2023 г. 16:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi