Ведущие банки США сократили порядка 20 тыс. рабочих мест с начала 2023 года

Ведущие американские банки постепенно сокращали рабочих места в этом году, исключением является лишь JPMorgan Chase Co.

Ведущие американские банки постепенно сокращали рабочих места в этом году, исключением является лишь JPMorgan Chase & Co.

Как передает Report , об этом пишет на своем сайте CNBC со ссылкой на данные из отчетов банков.

Согласно информации, с начала текущего года сокращения в Citigroup Inc., Bank of America Corp., Morgan Stanley, Wells Fargo & Co. и Goldman Sachs Group Inc. составили в общей сложности порядка 20 тысяч рабочих мест.

Американские финкомпании активно увеличивали штаты сотрудников в период пандемии COVID-19 в связи с ростом активности в секторе. Однако ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) привело к "охлаждению" американской экономики, снижению спроса на ипотеку, а также спаду активности в сфере слияний и поглощений (M&A) и размещения облигаций.

Растущее число дефолтов по корпоративным и потребительским кредитам в США означает, что банкам придется прибегнуть к еще более серьезным сокращениям рабочих мест в следующем году, отмечает CNBC.