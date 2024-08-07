Ведущие банки США ожидают сохранение ЦБ Турции ставки 50% до ноября

Ведущие инвестиционные банки США ожидают, что Центральный банк Турции сохранит учетную ставку на уровне 50% как минимум до ноября, но, возможно, она продержится на нынешнем уровне и до конца года.

Ведущие инвестиционные банки США ожидают, что Центральный банк Турции сохранит учетную ставку на уровне 50% как минимум до ноября, но, возможно, она продержится на нынешнем уровне и до конца года.

Как передает Report, об этом пишет газета Dünya, ссылаясь на прогнозы Bank of America, Citibank и Morgan Stanley.

ЦБ Турции ранее оставил ключевую ставку неизменной на уровне 50%, ставка не меняется уже четыре месяца.

Ранее зампредседателя банка Осман Акчай заявлял о том, что регулятрор не планирует снижать ключевую ставку, предпосылкой для ее понижения станет устойчивое снижение инфляции.

Годовая инфляция в Турции резко снизилась за месяц, почти на 10 процентных пунктов, до 61,78% по итогам июля, сообщило в понедельник статуправление страны (TÜİK).

В Morgan Stanley заявили, что, несмотря на резкое снижение июльского показателя, базовая месячная инфляция остается выше прогнозов ЦБ Турции, что обусловлено по-прежнему ростом цен в сфере услуг.

Bank of America отмечает, что тенденция роста инфляции в сфере услуг еще не замедлилась, продовольственная инфляция снизилась в основном из-за сезонных факторов.