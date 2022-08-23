Ведется работа по запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда

Ведется работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда.
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Во время разговора были обсуждены вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления отношений стратегического партнерства между двумя странами.
С удовлетворением отмечен заметный прогресс в реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч на высшем уровне в июне этого года.
Было подчеркнуто, что в начале августа плодотворно проведены очередное заседание совместной Межправительственной комиссии и первая встреча министров иностранных дел, торговли и транспорта Узбекистана, Азербайджана и Турции.
Отмечалось, что взаимный товарооборот в текущем году вырос на 70 процентов, начата реализация совместных проектов кооперации в области сельского хозяйства, шелководства и текстильной промышленности, машиностроении, химической и других отраслях. Ведется работа по скорейшему запуску узбекско-азербайджанского инвестиционного фонда.