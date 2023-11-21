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Ведется работа по созданию фонда СПЕКА

Ведется работа по созданию фонда СПЕКА Ведется работа по созданию фонда Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).
Финансы
21 ноября 2023 г. 13:20
Ведется работа по созданию фонда СПЕКА

Ведется работа по созданию фонда Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель исполнительного секретаря Экономической комиссии ООН по Европе (UNECE) Дмитрий Мариясин на форуме "Преобразование региона СПЕКА в глобальный коммуникационный узел" в Баку.

Мариясин выразил надежду на то, что фонд СПЕКА поспособствует решению многих важных задач, в том числе достижению Целей устойчивого развития.

СПЕКА была основана в 1998 году. Государствами-членами программы являются Азербайджан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Афганистан. Целью программы является развитие сотрудничества между странами и поддержка их интеграции в мировую экономику. В этом году Азербайджан председательствует в СПЕКА.

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Версия на азербайджанском языке SPECA Fondunun yaradılması üzərində iş gedir

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