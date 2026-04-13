    ВБ запускает пятилетний проект по мониторингу загрязнения и защите биоразнообразия Каспия

    Финансы
    • 13 апреля, 2026
    • 16:34
    ВБ запускает пятилетний проект по мониторингу загрязнения и защите биоразнообразия Каспия

    Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил выделение средств на реализацию проекта "Очищение Каспийского моря: формирование потенциала управления загрязнением и сохранения биоразнообразия" объемом 8,243 млн долларов США.

    Как передает Report со ссылкой на ВБ, получателями проектного финансирования являются Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. Помимо этого, проект получит грантовое финансирование от Глобального экологического фонда (ГЭФ) в объеме 11,743 млн долларов США.

    Период реализации проекта составляет пять лет, а координацию осуществляет Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Для разработки инструментов Экологических и социальных стандартов (ESF) и налаживания межстранового взаимодействия Управлению ООН по обслуживанию проектов (ЮНОПС) предоставлен грант ГЭФ на сумму 183 489 долларов США.

    Средства ВБ распределены по двум ключевым компонентам: управление мониторингом загрязнения (3,15 млн долларов) - формирование системных подходов и осуществление сопоставимых оценок качества водных ресурсов, управление планированием в сфере биоразнообразия (4,25 млн долларов) - совершенствование управления охраняемыми территориями и отслеживание состояния популяций.

    Проект предусматривает укрепление систем мониторинга и контроля загрязнения, а также повышение эффективности управления охраняемыми морскими зонами в целевых районах Каспийского моря. Этот крупнейший на планете замкнутый водоем аккумулирует порядка 44% всех внутренних вод Земли и омывает берега Азербайджана, Ирана, Казахстана, России и Туркменистана. Как указывает ВБ, экосистема Каспия уникальна - здесь насчитывается около 400 эндемичных видов, а продолжительная изолированность от мирового океана способствовала формированию богатейшего биоразнообразия.

    "Тем не менее в последние десятилетия уровень воды в море существенно понизился. Согласно прогнозам, к 2100 году этот показатель может сократиться на 8-30 метров вследствие климатических изменений и хозяйственного освоения водных ресурсов", - подчеркивает банк.

    В рамках первого компонента работа будет сконцентрирована на общих направлениях национального уровня, оказывающих максимальное воздействие на экосистему и водные ресурсы Каспийского моря, включая: мониторинг загрязнения от притока пресных вод (водосборные бассейны и стоки); усиление наблюдения за прибрежным и морским загрязнением в границах морских охраняемых территорий (МОТ) и природных заповедников; противодействие загрязнению, обусловленному разведкой и добычей нефти и газа. На данном этапе будет оказано техническое содействие в создании механизмов партнерства между государственными структурами и нефтегазовой отраслью. Задача состоит во внедрении передовых мировых практик и использовании данных производственного экологического мониторинга компаний.

    "В Азербайджане проект окажет поддержку Департаменту экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов в подготовке схемы мониторинга морского загрязнения. Ключевые мероприятия охватывают анализ существующей практики, содействие в разработке схемы мониторинга, проведение национального семинара и подготовку необходимых инструментов политики.

    Предусмотрено обучение сотрудников министерства с акцентом на загрязняющие вещества, воздействующие на морские охраняемые территории и устья рек", - говорится в сообщении.

    Второй компонент сфокусирован на ключевых видах - каспийских тюленях и осетровых - в целях совершенствования управления охраняемыми территориями. Он направлен на решение проблем сбора данных о биологическом разнообразии, обеспечивая переход от рекомендательного характера к реальной отчетности о состоянии популяций.

    "В Азербайджане запланировано расширение морских охраняемых территорий в пределах Абшеронского национального парка с фокусом на флагманские виды (каспийский тюлень, рыбы, водоплавающие птицы)", - подчеркивает ВБ.

