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ВБ выделил на борьбу с пандемией крупнейшие антикризисные средства

ВБ выделил на борьбу с пандемией крупнейшие антикризисные средства Группа Всемирного банка (ВБ) приняла решение выделить с апреля 2020 года до конца этого года крупнейший в своей истории антикризисный фонд в размере 157 млрд долларов США для помощи странам, борющимся с экономическими и социальными последствиями пандемии.
Финансы
2 октября 2021 г. 10:13
ВБ выделил на борьбу с пандемией крупнейшие антикризисные средства

Группа Всемирного банка (ВБ) приняла решение выделить с апреля 2020 года до конца этого года крупнейший в своей истории антикризисный фонд в размере 157 млрд долларов США для помощи странам, борющимся с экономическими и социальными последствиями пандемии.

Об этом говорится в отчете Всемирного банка Annual Report 2021.

Согласно документу, ВБ помог странам справиться с чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, приобрести медикаменты на миллиарды долларов, развернуть вакцинацию от COVID-19, укрепить систему здравоохранения и готовность к пандемии, защитить бедных и уязвимые слои населения, поддержать бизнес, создать рабочие места, стимулировать рост и расширить социальную защиту.

ВБ увеличил текущее финансирование вакцинации от COVID-19 до 20 млрд долларов в течение двух лет, выделив 4,4 млрд долларов 53 странам только в этом финансовом году.

"Вместе со Всемирной организацией здравоохранения, Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации (GAVI), ЮНИСЕФ мы разработали механизмы безопасного распределения в 140 странах с низким и средним уровнем дохода. Мы работаем вместе с МВФ, ВОЗ, ВТО и другими партнерами, чтобы отслеживать, координировать и прогнозировать доставку вакцин в развивающиеся страны", - говорится в отчете.

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Версия на английском языке WB allocates biggest anti-crisis funds to fight COVID pandemic
Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı pandemiyaya qarşı tarixinin ən böyük böhran əleyhinə vəsaitini ayırıb

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