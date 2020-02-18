ВБ огласил дату утверждения нового кредита для Азербайджана

Одобрение дополнительного финансирования для азербайджанского проекта «Судебные услуги и интеллектуальная инфраструктура» на Совете директоров Всемирного банка (ВБ) запланировано на 26 марта.

Как сообщили Report в банке, общая стоимость проекта составит 70 млн долларов США, из которых 50 млн долларов США будут выделены по линии Международного банка реконструкции и развития (МБРР – структурное подразделение ВБ), а 20 млн долларов США приходятся на долю правительства Азербайджана.

Проект состоит из пяти компонентов: улучшение предоставления судебных услуг; укрепление институционального потенциала и эффективности; расширение и модернизация инфраструктуры правосудия; управление проектом и координация; пилотирование прорывных технологий для повышения эффективности сектора правосудия и предоставления услуг.

В рамках первого компонента предполагается еще больше расширять предоставление электронного доступа к отдельным службам правосудия путем развертывания электронных судов в двух дополнительных районах (Гянджа и Ширван) и поддерживать равный доступ к мерам правосудия женщин, малых предприятий и других уязвимых групп путем предоставления услуг консультантов, а также обучения и проведения реабилитационных работ.

Второй компонент будет способствовать дальнейшему укреплению информационного управления и оперативного потенциала структур сектора юстиции для поддержки предоставления отдельных услуг правосудия и укрепления профессионального потенциала судей и персонала, а также других заинтересованных сторон и структур сектора правосудия в целях содействия реформам. Эта поддержка будет опираться на уроки, извлеченные в рамках основного проекта, чтобы помочь консолидировать системы ИКТ и продвигать новые, а также расширять текущие усилия по повышению квалификации должностных лиц и заинтересованных сторон в секторе юстиции.

Третий компонент предусматривает привлечение местных и международных экспертов для выполнения основных задач проекта и реализации мероприятий по внедрению прорывных технологий. Это включает поддержку в создании потенциала для предоставления услуг в органах юстиции, судах - посредством привлечения экспертов, проведения тренингов, исследований и международных конференций, организации технических визитов; дополнительные эксплуатационные расходы; аудит проекта для основного проекта; и подготовку отчета о завершении и результатах реализации.

Четвертый компонент будет пилотировать развертывание прорывных технологий для улучшения управления эффективностью и предоставления услуг правосудия гражданам в соответствии с лучшей международной практикой правил и стандартов конфиденциальности данных посредством предоставления товаров, услуг консультантов и обучения. Будут использованы современные центры обработки данных и другие возможности ИКТ в секторе правосудия, которые были поддержаны в рамках основного проекта.

Таким образом, дополнительное финансирование будет направлено на развитие достигнутых успехов и инноваций, продвигаемых в рамках основного проекта, и содействие реализации президентских указов «Создание электронной информационной судебной системы» от 13 февраля 2014 года и «Углубление реформ в судебно-правовой системе» от 3 апреля 2019 года, а также государственной программы развития юстиции в Азербайджане на 2019–2023 годы.

Всемирный банк для поддержки реформ сектора правосудия и укрепления судебных институтов в Азербайджане уже выделил три кредита. Первый кредит в размере 21,6 млн долларов был утвержден в 2006 году, второй кредит в размере 33,4 млн долларов в 2011 году, а третий на сумму 100 млн долларов в 2014 году.

За период сотрудничества Группа ВБ в целом выделила Азербайджану кредиты на реализацию свыше 50 проектов в стране на сумму свыше трех миллиардов долларов. В настоящее время реализуются еще семь проектов на сумму около 1,5 миллиарда долларов. Помимо кредитов, в 1995-2014 годах ВБ выделил Азербайджану 45 грантов на общую сумму 41,586 миллиона долларов.