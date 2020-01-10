ВБ определил дату одобрения 100-миллионного кредита для Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ

Одобрение проекта поддержки занятости в Азербайджане включено в повестку заседания Совета директоров Всемирного банка (ВБ), которое предположительно состоится 19 марта.

Как сообщили Report в банке, на реализацию этого проекта ВБ планирует выделить кредит в размере 100 млн долларов на условиях Международного банка реконструкции и развития.

На начальном этапе проект охватит 27 районов, а с 2021 года планируется расширить его охват и на другие. Районы отобраны в соответствии с количеством проживающего в них населения, долей зарегистрированных безработных, долей лиц, обратившихся в программу самозанятости. Проект будет поддерживать деятельность, не связанную со сферой животноводства, которая сможет получить поддержку только в рамках финансируемой правительством страны программы самозанятости.

Проект состоит из трех компонентов- расширение масштабов и эффективности программы самозанятости (SEP), укрепление деятельности служб и программ занятости, управление проектом, мониторинг и оценка.

На протяжении всего проекта планируется оказать поддержку для начала приносящей доход деятельности 22 тысяч бенефициаров. Однако для тех бенефициаров SEP, которые намереваются расширить свое направление бизнеса, возможно предоставление дополнительного финансирования в виде гранта на общую сумму 3500 манатов.

Как отметили в банке, проект направлен на улучшение возможности трудоустройства среди женщин, молодежи, получателей адресной социальной помощи и вынужденных переселенцев, которые либо неактивны в экономической жизни страны, либо безработные. Кроме того, посредством вовлечения на рынок труда инвалидов проект внесет непосредственный вклад в повестку дня труда, в дополнение усилиям ПРООН. По данным министерства труда и социальной защиты населения, в Азербайджане около 620 000 инвалидов. Приблизительно 14 процентов среди нынешних бенефициаров программы самозанятости- это инвалиды.

Специалисты ВБ также считают, что в Азербайджане наблюдается значительный гендерный разрыв в участии в рабочей силе, составляющий около 22 процентных пунктов, и большая доля (примерно 30 процентов) женской молодежи не имеет образования, профессиональной подготовки или работы. Таким образом, целью проекта является способствовать сокращению разрыва между участием мужчин и женщин в рабочей силе посредством участия в программе самозанятости, а также в других программах.

Напомним, что программа самозанятости реализуется на основе распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О дополнительных мерах по обеспечению самозанятости населения" от 2016 года. Программа способствует повышению производительности труда и экономической активности населения, увеличению семейных доходов, созданию дополнительных рабочих мест, а также росту числа налогоплательщиков и выплат по социальному страхованию.

Как заявил ранее министр труда и соцзащиты населения Сахиль Бабаев, программа самозанятости в 2020 году в Азербайджане может охватить более 60 тыс человек и способствовать созданию 15 тысяч микрохозяйств. По его словам, в 2020 году за счет Фонда страхования безработицы к программе самозанятости планируется привлечь 7 тыс семей, а за счет финансирования Всемирного банка еще 7-8 тыс семей.

В 2018 году программа охватила 6 тыс семей, в 2019 году охватит 8-10 тыс семей.