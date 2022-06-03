ВБ утвердил помощь Молдове в виде грантов и кредитов на 159 млн долларов

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил программу поддержки бюджета Молдовы грантами и кредитами на общую сумму 159,24 млн долларов.

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) утвердил программу поддержки бюджета Молдовы грантами и кредитами на общую сумму 159,24 млн долларов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило представительство ВБ в Молдове.

"Совет директоров ВБ утвердил для Республики Молдова меры по реагированию на чрезвычайные ситуации, а также повышению устойчивости и конкурентоспособности в объеме 159,24 млн долларов", - говорится в сообщении. В банке отметили, что эта поддержка поможет правительству страны смягчить воздействие конфликта в соседней Украине на беженцев и домохозяйства, а также "снизить уязвимость к будущим потрясениям".

Программа включает кредиты от Международной ассоциации развития (IDA) на 107 млн, Европейского банка реконструкции и развития - на 43 млн, а также безвозмездную помощь в объеме 9,24 млн долларов от структуры ВБ Global Concessional Financing Facility.