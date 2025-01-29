ВБ утвердил новую программу партнерства с Азербайджаном

08:47 Совет директоров Группы Всемирного банка (ГВБ) сегодня обсудил новый Рамочный документ о партнерстве с Азербайджаном.

Совет директоров Группы Всемирного банка (ВБ) утвердил новую Программу партнерства с Азербайджаном (Country Partnership Framework, CPF).

Как сообщает Report, документ определяет направления стратегических отношений банка со страной на следующие 5 лет и будет поддерживать переход Азербайджана к более конкурентоспособной, зеленой и инклюзивной экономике, а также помогать в решении основных задач развития страны.

Эта стратегия сфокусирована на достижении двух результатов - повышении производительности, устойчивости экономики и улучшении занятости.

ВБ окажет поддержку Азербайджану в следующих направлениях:

Улучшение бизнес-среды и создание большего числа качественных рабочих мест, включая поддержку создания рабочих мест, развитие микро-, малого и среднего предпринимательства, расширение доступа к финансовым ресурсам с акцентом на устойчивое, зеленое финансирование, продвижение инклюзивности через поддержку женщин-предпринимателей и уязвимых групп.

Укрепление транспортной и цифровой взаимосвязи, включая развитие Среднего коридора, улучшение цифровизации, продвижение внедрения новых технологий, таких как искусственный интеллект.

Ускорение перехода к возобновляемой энергетике, включая укрепление инфраструктуры передачи энергии, привлечение частных инвестиций в проекты возобновляемой энергетики и системы хранения энергии, а также продвижение зеленых энергетических коридоров.

Расширение адаптации к изменению климата, включая устойчивые к климатическим воздействиям городские экосистемы, в том числе зеленые здания, климатически оптимизированные сельскохозяйственные практики, а также водную безопасность и эффективность, в том числе с участием частного сектора.