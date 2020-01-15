ВБ рекомендует активизировать реформы в финсекторе Азербайджана

Для повышения устойчивости финансового сектора Азербайджана необходимо активизировать процесс реформирования посредством приведения законодательства и регулирования в соответствие с международными стандартами и наилучшей практикой.

Как стало известно Report, об этом говорится в рекомендациях Всемирного банка (ВБ) правительству Азербайджана.

«Это позволит повысить доверие общественности и инвесторов к финансовому сектору страны, а также создать равные условия игры с международно приемлемыми правилами для отечественных и международных инвесторов», - отмечается в рекомендациях.

В ВБ считают, что Азербайджан может укрепить безопасность финансовой системы и повысить готовность к принятию эффективных мер в случае возникновения кризисов и устойчивость путем усиления роли макропруденциального надзора и потенциала Совета по финансовой стабильности. Специалисты ВБ также предлагают проведение регулярного стресс-тестирования финансового сектора и принятие мер для решения проблемы ключевых уязвимостей.

Напомним, что Центробанк Азербайджана в конце ноября получил полномочия по регулированию всего финансового сектора. В заявлении об основных направлениях денежной политики и финансовой стабильности на 2020 год и на среднесрочный период Центробанк уже огласил планы проведения в 2020 году интенсивных мониторингов финансового сектора с целью выявления потенциальных системных рисков.

Центробанк намерен на основе стресс-тестов проводить симуляцию с целью изучения способности финансового сектора противостоять различным экономическим шокам, и при необходимости будет вмешиваться в ситуацию в секторе. В частности, планируется в 2020 году осуществлять процесс оздоровления в банковском секторе для оценки потенциала абсорбировать риски у системообразующих финансовых институтов. Как отмечалось в заявлении, в банковской сфере одним из основных направлений будет контроль над просроченными кредитами, их эффективного снижения, улучшения системы управления рисками в банках при кредитовании.

Кроме этого, перед ЦБА стоит задача обеспечения сохранения на приемлемом уровне размера ликвидности банковской системы. В 2020 году планируется проведение работ для совершенствования системы банковского надзора, применение пилотных правил надзора на основе оценки рисков. Помимо этого, в этом году будут приняты меры для повышения потенциала стресс-тестов в банках, совершенствования системы корпоративного управления.

Среди планов ЦБА - совершенствование нормативно-правовой базы, в том числе продолжение работы над принятием закона "О деятельности в сфере секьюритизации". Также планируется создать специальные правовые рамки для эмиссии и регулирования обращения облигаций, выпущенных со стороны международных финансовых институтов, а также будут пересмотрены правовые рамки регулирования с целью стимулирования деятельности инвестиционных фондов.