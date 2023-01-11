ВБ: Рост продовольственной инфляции в Азербайджане сократился

Для противодействия инфляционному давлению Центральный банк Азербайджана (ЦБА) еще больше увеличил операции по абсорбции ликвидности.

Для противодействия инфляционному давлению Центральный банк Азербайджана (ЦБА) еще больше увеличил операции по абсорбции ликвидности.

Как передает Report, об этом говорится в экономическом бюллетене Всемирного банка по Азербайджану.

ЦБА продолжил увеличивать выпуск своих облигаций для снижения ликвидности в банковском секторе, при этом в месячном измерении портфель облигаций увеличился на 30% в ноябре, достигнув 8% денежной базы.

"Годовая инфляция стабилизировалась на уровне 15,6% в октябре, что остается намного выше целевого показателя Центробанка (4 +/-2%). Индек потребительских цен в месячном измерении вырос на 1,6% в октябре по сравнению с 3,4% в сентябре.

Умеренность инфляции была широкомасштабной, при этом инфляция продуктов питания снизилась до 2,2% в течение месяца. Инфляция непродовольственных товаров и услуг также замедлилась, увеличившись на 1,3% и 0,9% соответственно.