ВБ: Рост продовольственной инфляции в Азербайджане сократился

Для противодействия инфляционному давлению Центральный банк Азербайджана (ЦБА) еще больше увеличил операции по абсорбции ликвидности.
Как передает Report, об этом говорится в экономическом бюллетене Всемирного банка по Азербайджану.
ЦБА продолжил увеличивать выпуск своих облигаций для снижения ликвидности в банковском секторе, при этом в месячном измерении портфель облигаций увеличился на 30% в ноябре, достигнув 8% денежной базы.
"Годовая инфляция стабилизировалась на уровне 15,6% в октябре, что остается намного выше целевого показателя Центробанка (4 +/-2%). Индек потребительских цен в месячном измерении вырос на 1,6% в октябре по сравнению с 3,4% в сентябре.
Умеренность инфляции была широкомасштабной, при этом инфляция продуктов питания снизилась до 2,2% в течение месяца. Инфляция непродовольственных товаров и услуг также замедлилась, увеличившись на 1,3% и 0,9% соответственно.