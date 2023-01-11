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ВБ: Рост продовольственной инфляции в Азербайджане сократился

ВБ: Рост продовольственной инфляции в Азербайджане сократился Для противодействия инфляционному давлению Центральный банк Азербайджана (ЦБА) еще больше увеличил операции по абсорбции ликвидности.
Финансы
11 января 2023 г. 11:41
ВБ: Рост продовольственной инфляции в Азербайджане сократился

Для противодействия инфляционному давлению Центральный банк Азербайджана (ЦБА) еще больше увеличил операции по абсорбции ликвидности.

Как передает Report, об этом говорится в экономическом бюллетене Всемирного банка по Азербайджану.

ЦБА продолжил увеличивать выпуск своих облигаций для снижения ликвидности в банковском секторе, при этом в месячном измерении портфель облигаций увеличился на 30% в ноябре, достигнув 8% денежной базы.

"Годовая инфляция стабилизировалась на уровне 15,6% в октябре, что остается намного выше целевого показателя Центробанка (4 +/-2%). Индек потребительских цен в месячном измерении вырос на 1,6% в октябре по сравнению с 3,4% в сентябре.

Умеренность инфляции была широкомасштабной, при этом инфляция продуктов питания снизилась до 2,2% в течение месяца. Инфляция непродовольственных товаров и услуг также замедлилась, увеличившись на 1,3% и 0,9% соответственно.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: "Azərbaycanda ərzaq inflyasiyasının artım tempi səngiyib"

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