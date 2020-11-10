ВБ рекомендует упростить правила БОД/ФТ для денежных переводов небольшого размера

В 2020 году объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода сократится на 7%, а в 2021 году - на 7,5%

На фоне продолжающегося разрастания пандемии COVID-19 и экономического кризиса объемы денежных средств, отправляемых на родину трудящимися-мигрантами, сократятся к 2021 году на 14% по сравнению с уровнем, достигнутым в 2019 году.

Как передает Report, об этом говорится в докладе Всемирного банка (ВБ) по вопросам миграции и развития.



По прогнозам ВБ, в 2020 году объем денежных переводов в страны с низким и средним уровнем дохода (СНСД) сократится на 7% и составит 508 млрд долларов США, а в 2021 году его ждет сокращение еще на 7,5% – до 470 млрд долларов США. К числу важнейших факторов, способствующих сокращению объема денежных переводов, относятся вялый экономический рост и низкий уровень занятости в принимающих мигрантов странах, низкие цены на нефть и падение курсов валют стран отправки переводов к доллару США.



Объем денежных переводов в страны Европы и Центральной Азии, по оценкам, сократится на 16%, до 48 млрд долларов США: пандемия и падение цен на нефть, по всей вероятности, обернутся многообразными последствиями для их экономики, и сокращение объема переводов почти во всех странах региона в 2020 году будет измеряться двузначными цифрами. Весьма вероятно, что снижение курса российского рубля также приведет к уменьшению объема денежных переводов из России. Стоимость денежных переводов: средняя стоимость перевода 200 долларов США в этот регион в третьем квартале 2020 года незначительно снизилась до 6,5% по сравнению с 6,6% годом ранее.



По прогнозам, это сокращение переводов в 2020 и 2021 годах затронет все регионы, причем самый глубокий спад ожидается в Европе и Центральной Азии (соответственно, на 16% и 8%); далее следуют Восточная Азия и Тихоокеанский регион (на 11% и 4%), Ближний Восток и Северная Африка (на 8%), страны Африки к югу от Сахары (на 9 и 6%), Южная Азия (на 4% и 11%) и Латинская Америка и Карибский бассейн (0,2% и 8%).



Ожидается, что в 2020 году значение денежных переводов как источника внешнего финансирования для СНСД возрастет, даже с учетом ожидаемого сокращения их объема. В 2019 году объем денежных переводов в СНСД достиг рекордного уровня в 548 млрд долларов США, превысив объемы прямых иностранных инвестиций (534 млрд долларов США) и зарубежной помощи на цели развития (около 166 млрд долларов США). Прогнозируется, что разрыв между притоком денежных переводов и ПИИ станет еще заметнее, поскольку объем ПИИ ждет более глубокое сокращение.



По всей вероятности, в этом году – впервые за последнее время – сократится численность международных мигрантов: прирост числа новых мигрантов замедлился, а темпы возвращения мигрантов выросли. После отмены карантинных мер, из-за которых многие трудовые мигранты оказались в затруднительном положении в принимающих странах, изо всех регионов мира поступает информация о возвращении мигрантов на родину. В результате роста безработицы на фоне ужесточения ограничений на выдачу виз мигрантам и беженцам весьма вероятен дальнейший рост масштабов возвращения мигрантов на родину, говорится в документе.



Как говорится в докладе, страны происхождения должны найти способы оказания возвращающимся мигрантам помощи в обустройстве на новом месте жительства, поиске работы или открытии собственного дела: "Весьма вероятно, что эта волна возвращающихся мигрантов окажется нелегким бременем для общин, в которые возвращаются мигранты, поскольку они должны будут сразу же создать карантинные изоляторы для их размещения на первых порах, а в среднесрочной перспективе – принять меры по их обеспечению жильем, трудоустройству и реинтеграции".



Согласно информации из базы данных Всемирного банка «Стоимость денежных переводов в мире» (Remittance Prices Worldwide), в третьем квартале 2020 года среднемировая стоимость перевода 200 долларов США составляла 6,8% и практически не изменилась по сравнению с первым кварталом 2019 года. Она более чем вдвое превышает целевой показатель в 3%, которого необходимо достичь к 2030 году в соответствии с Целями в области устойчивого развития. Ниже всего стоимость переводов в Южной Азии (5%), а выше всего – в странах Африки к югу от Сахары (8,5%). Дороже всего отправлять переводы через банки – средняя стоимость перевода составляет 10,9%; далее следуют почтовые отделения (8,6%), системы денежных переводов (5,8%) и операторы мобильной связи (2,8%).



"Хотя услуги систем денежных переводов и операторов мобильной связи обходятся дешевле всего, эти структуры сталкиваются с возрастающими препятствиями: банки закрывают их счета в целях уменьшения риска несоблюдения стандартов борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (БОД/ФТ). Чтобы сохранить эти каналы, особенно для мигрантов с более низким уровнем дохода, можно было бы временно упростить правила БОД/ФТ для денежных переводов небольшого размера. Кроме того, ужесточение правил в отношении мобильных платежей и систем идентификации повысит прозрачность финансовых операций. Содействие осуществлению денежных переводов по цифровым каналам потребует совершенствования доступа к банковским счетам поставщиков услуг мобильных денежных переводов, а также отправителей и получателей переводов", - отмечается в докладе.