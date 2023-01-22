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ВБ прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2023-2024 годах

ВБ прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2023-2024 годах Медленные темпы роста мировой экономики будут наблюдаться в течение 2023-2024 годов.
Финансы
22 января 2023 г. 22:06
ВБ прогнозирует замедление роста мировой экономики в 2023-2024 годах

Медленные темпы роста мировой экономики будут наблюдаться в течение 2023-2024 годов.

Как передает Report, об этом заявил президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпасс в интервью британскому телеканалу Sky News.

"Речь идет о продолжительном замедлении. Это не совсем цикл, к которому мы привыкли в прошлом. Это связано с сохранением высокого уровня инфляции, нехваткой новых инвестиций. Сложно рассчитывать, что в ближайшие два года произойдет сильное восстановление мировой экономики", - сказал он.

В этом контексте Малпасс подчеркнул важность выстраивания грамотной экономической политики для государств, которые вынуждены сокращать свои расходы и правильно расставлять приоритеты.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı: “Qlobal iqtisadi artım yavaşlayacaq”

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