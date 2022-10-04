ВБ прогнозирует рост в неэнергетических секторах Азербайджана в среднем на уровне 4,6%

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2022 году реальный рост ВВП Азербайджана на уровне 4,2% и замедления темпов роста в среднем до 2,7% в 2023–2024 годах.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2022 году реальный рост ВВП Азербайджана на уровне 4,2% и замедления темпов роста в среднем до 2,7% в 2023–2024 годах.

Как передает Report со ссылкой на обновленный отчет ВБ "Социальная защита для восстановления: Экономика Европы и Центральной Азии.

"Ожидается, что умеренное снижение добычи сырой нефти будет компенсировано увеличением добычи природного газа при стабилизации роста в энергетическом секторе до 0,1%. Прогнозируется, что в неэнергетических секторах рост составит в среднем 4,6% в 2023–2024 годах, поскольку рост в сфере услуг приблизится к уровням, существовавшим до пандемии COVID-19. Что касается спроса, то потребление, как ожидается, будет умеренным, поскольку на реальные доходы домохозяйств отрицательно влияет высокая инфляция, а инвестиции, по прогнозам, будут умеренными", - говорится в отчете.

ВБ прогнозирует, что инфляция в снизится в 2023 и 2024 годах, оставаясь при этом значительно выше целевого диапазона Центробанка Азербайджана в 4+/-2 процента.

Аналитики банка ожидают, что высокие цены на энергоносители в среднесрочной перспективе окажут поддержку внешнему сектору, при этом положительное сальдо счета текущих операций по-прежнему будет выражаться двузначными числами. Рост экспорта останется сильным благодаря высоким ценам, в то время как рост импорта, как ожидается, замедлится после 2022 года в соответствии с умеренным внутренним спросом.

Профицит бюджета, по прогнозам ВБ, будет постепенно уменьшаться в течение 2022–2024 годов, отражая прогнозируемую динамику доходов от нефти и газа. "Новое налогово-бюджетное правило должно помочь избежать процикличности во время текущего роста цен на сырьевые товары, одновременно сократив ненефтяной бюджетный баланс в среднесрочной перспективе", - говорится в отчете.

ВБ считает, что реализация новой стратегии социально-экономического развития, вероятно, потребует дополнительных государственных расходов в отдельных сферах, которые необходимо будет согласовать с бюджетным правилом.

"Для прогноза существуют положительные риски, такие как возможность увеличения добычи природного газа благодаря Меморандуму о взаимопонимании, подписанному с ЕС, и возможная реализация реформ для стимулирования роста ненефтяного сектора в соответствии с новой стратегией социально-экономического развития.

Побочные риски включают продолжение или обострение столкновений с Арменией, затянувшийся конфликт в Украине, замедление роста у основных торговых партнеров и ужесточение денежно-кредитной политики в странах с развитой экономикой", - говорится в отчете ВБ.