ВБ прогнозирует рост сельхозсектора Азербайджана

В период с 2019 по 2021 год среднегодовой рост сельскохозяйственного сектора Азербайджана составит 4,6 процента.

Об этом, как передает Report, сообщается в отчете Всемирного Банка (ВБ) по Европе и Центральной Азии.

Эксперты ВБ также прогнозируют рост промышленного сектора страны на 2,3 процента в 2019 году, на 2,4 процента в 2020 году и на 2,6 процента в 2021 году.

В сфере услуг, по прогнозам авторов отчета, будет зафиксирован рост на 5,1 процента, 5 процентов и 5,2 процента соответственно в 2019, 2020 и 2021 годах.

Согласно отчету, объем прямых иностранных инвестиций в азербайджанскую экономику вырастет на 2,2 процента в 2019 году, 2,1 и 1,9 процента в 2020 и 2021 годах.

Среднегодовая инфляция в стране, прогнозируют эксперты ВБ, за отчетный период составит 2,8, 3,2 и 3,3 процента.