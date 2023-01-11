О нас

ВБ: Профицит госбюджета Азербайджана за счет энергодоходов достиг 3,4% ВВП

ВБ: Профицит госбюджета Азербайджана за счет энергодоходов достиг 3,4% ВВП Профицит государственного бюджета Азербайджана к концу октября составил 3,4% ВВП по сравнению с 2% к концу сентября.
Финансы
11 января 2023 г. 12:49
ВБ: Профицит госбюджета Азербайджана за счет энергодоходов достиг 3,4% ВВП

Профицит государственного бюджета Азербайджана к концу октября составил 3,4% ВВП по сравнению с 2% к концу сентября.

Как передает Report, об этом говорится в экономическаом обзоре Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану.

"Рост профицита в октябреобеспечен за счет высоких доходов. Доходы госбюджета удвоились в октябре по сравнению с прошлым годом благодаря резкому увеличению доходов от энергосектора. Энергетические доходы в октябре увеличились на 162% в номинальном выражении в годовом исчислении из-за резкого увеличения поступлений по налогу на прибыль от компании-разработчика крупного газового месторождения. Неэнергетические доходы за год увеличились на 20,8%, что связано с высокой активностью в неэнергетическом секторе", - отмечает ВБ.

Банк считает, что более высокие, чем ожидалось, доходы позволили правительству меньше полагаться на трансферты из Госнефтефонда Азербайджана, которые сократились в годовом исчислении на 14% с начала года.

Согласно обзору, бюджетные расходы выросли за год на 10,6% за счет увеличения капитальных расходов на 25% и текущих расходов - на 5,7%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке WB: "Azərbaycanda büdcə profisiti enerji gəlirlərinin artması ilə 3,4 %-ə çatıb"

Другие новости из категории

Центробанк РФ возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке
Центробанк РФ возобновит операции с иностранной валютой на внутреннем рынке
11 января 2023 г. 13:10
ВБ: Рост продовольственной инфляции в Азербайджане сократился
ВБ: Рост продовольственной инфляции в Азербайджане сократился
11 января 2023 г. 11:41
Цена на золото незначительно выросла перед выходом статистики по инфляции в США
Цена на золото незначительно выросла перед выходом статистики по инфляции в США
11 января 2023 г. 09:52
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (11.01.2023)
11 января 2023 г. 09:32
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2023)
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (11.01.2023)
11 января 2023 г. 09:25
Всемирный банк резко понизил прогноз роста мировой экономики
Всемирный банк резко понизил прогноз роста мировой экономики
11 января 2023 г. 07:42
Финансовые потоки в Азербайджане выросли на 10%
Финансовые потоки в Азербайджане выросли на 10%
10 января 2023 г. 18:47
ВБ: Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составит почти три процента
ВБ: Рост ВВП Азербайджана в 2023 году составит почти три процента
10 января 2023 г. 18:30
Ильхам Алиев: В прошлом году ВВП Азербайджана достиг рекордного уровня - 134 млрд манатов
Ильхам Алиев: В прошлом году ВВП Азербайджана достиг рекордного уровня - 134 млрд манатов
10 января 2023 г. 17:35
Количество счетов инвесторов в Национальном депозитарном центре превысило 119 тыс.
Количество счетов инвесторов в Национальном депозитарном центре превысило 119 тыс.
10 января 2023 г. 17:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi