ВБ: Профицит госбюджета Азербайджана за счет энергодоходов достиг 3,4% ВВП

Профицит государственного бюджета Азербайджана к концу октября составил 3,4% ВВП по сравнению с 2% к концу сентября.

Профицит государственного бюджета Азербайджана к концу октября составил 3,4% ВВП по сравнению с 2% к концу сентября.

Как передает Report, об этом говорится в экономическаом обзоре Всемирного банка (ВБ) по Азербайджану.

"Рост профицита в октябреобеспечен за счет высоких доходов. Доходы госбюджета удвоились в октябре по сравнению с прошлым годом благодаря резкому увеличению доходов от энергосектора. Энергетические доходы в октябре увеличились на 162% в номинальном выражении в годовом исчислении из-за резкого увеличения поступлений по налогу на прибыль от компании-разработчика крупного газового месторождения. Неэнергетические доходы за год увеличились на 20,8%, что связано с высокой активностью в неэнергетическом секторе", - отмечает ВБ.

Банк считает, что более высокие, чем ожидалось, доходы позволили правительству меньше полагаться на трансферты из Госнефтефонда Азербайджана, которые сократились в годовом исчислении на 14% с начала года.

Согласно обзору, бюджетные расходы выросли за год на 10,6% за счет увеличения капитальных расходов на 25% и текущих расходов - на 5,7%.