ВБ приветствует инициативу по разработке дорожной карты устойчивого финансирования в Азербайджане

Всемирный банк приветствует инициативу Центрального банка Азербайджана по разработке дорожной карты устойчивого финансирования.

Всемирный банк приветствует инициативу Центрального банка Азербайджана по разработке дорожной карты устойчивого финансирования.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила в ходе панельной сессии на тему "Определение новых способов ускорения зеленой трансформации в Азербайджане".

По ее словам, производство низкоуглеродного водорода является одной из наиболее перспективных областей развития в стране.

Сара Майкл добавила, что Азербайджан также обладает большими возможностями в сфере альтернативных источников энергии.

В целом, ВБ нацелен на поддержку реформ Азербайджана, стимулирующих инвестиции в зеленые технологии.