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ВБ приветствует инициативу по разработке дорожной карты устойчивого финансирования в Азербайджане

ВБ приветствует инициативу по разработке дорожной карты устойчивого финансирования в Азербайджане Всемирный банк приветствует инициативу Центрального банка Азербайджана по разработке дорожной карты устойчивого финансирования.
Финансы
2 ноября 2022 г. 12:37
ВБ приветствует инициативу по разработке дорожной карты устойчивого финансирования в Азербайджане

Всемирный банк приветствует инициативу Центрального банка Азербайджана по разработке дорожной карты устойчивого финансирования.

Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила в ходе панельной сессии на тему "Определение новых способов ускорения зеленой трансформации в Азербайджане".

По ее словам, производство низкоуглеродного водорода является одной из наиболее перспективных областей развития в стране.

Сара Майкл добавила, что Азербайджан также обладает большими возможностями в сфере альтернативных источников энергии.

В целом, ВБ нацелен на поддержку реформ Азербайджана, стимулирующих инвестиции в зеленые технологии.

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Версия на английском языке WB welcomes Azerbaijan's initiative on sustainable development roadmap

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