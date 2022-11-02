ВБ приветствует инициативу по разработке дорожной карты устойчивого финансирования в Азербайджане

Всемирный банк приветствует инициативу Центрального банка Азербайджана по разработке дорожной карты устойчивого финансирования.
Как сообщает Report, об этом глава представительства Всемирного банка в Азербайджане Сара Майкл заявила в ходе панельной сессии на тему "Определение новых способов ускорения зеленой трансформации в Азербайджане".
По ее словам, производство низкоуглеродного водорода является одной из наиболее перспективных областей развития в стране.
Сара Майкл добавила, что Азербайджан также обладает большими возможностями в сфере альтернативных источников энергии.
В целом, ВБ нацелен на поддержку реформ Азербайджана, стимулирующих инвестиции в зеленые технологии.