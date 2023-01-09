ВБ окажет поддержку Азербайджану по реализации программы "Великое возвращение"

Всемирный банк (ВБ) готовится вступить в политический диалог с правительством Азербайджана по оказанию поддержки шагов по возвращению вынужденных переселенцев (ВПЛ) в освобожденные районы, что будет иметь долгосрочный характер.

Всемирный банк (ВБ) готовится вступить в политический диалог с правительством Азербайджана по оказанию поддержки шагов по возвращению вынужденных переселенцев (ВПЛ) в освобожденные районы, что будет иметь долгосрочный характер.

Как передает Report со ссылкой на ВБ, с 1 июля 2021 года Азербайджан включен в список уязвимых и затронутых конфликтами ситуаций как страна, пострадавшая от высокоинтенсивного международного конфликта. «В стратегии Группы Всемирного банка по нестабильности и конфликтам на 2020 год подчеркивается важность поддержки стран из этого списка для решения сложных проблем, с которыми они сталкиваются, с помощью адаптированных подходов, политики и инструментов. В случае Азербайджана это включает целенаправленное участие в поддержке постконфликтного восстановления и реконструкции», - отмечает ВБ.

С ноября 2021 года ВБ оказывает аналитическую и техническую помощь правительству в рамках финансирования через Фонд государственного строительства и установления мира Группы Всемирного банка. За счет гранта на проект «Поддержки мира и восстановления в Азербайджане» проведена аналитическая работа по информированию Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, включая опрос ВПЛ, который был сосредоточен на понимании текущих средств к существованию, предоставления услуг и социальной интеграции, а также будущих устремлений, и подготовлен документ об извлеченных уроках о деятельности по обеспечению средств к существованию для ВПЛ.

«Для поддержки правительства банк мобилизует свои растущие знания и опыт в решении проблем вынужденного перемещения. В дополнение к проводимой аналитической работе, будет предоставлена поддержка совместной оценке потребностей в восстановлении Физули, Агдама и Джебраила, а также обеспечено своевременное консультирование Офиса специального представителя Президента на освобожденных территориях, входящих в Карабахский экономический район, по вопросам, включая информационные системы управления, местного самоуправления и развития «умного города», - сообщает ВБ.

Банк напомнил, что Азербайджан готовится к следующему этапу своего процесса развития и многие вопросы, связанные с трансформацией, нашли отражение в документе «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития». Правительство Азербайджана проводит экономические, социальные и структурные преобразования посредством ряда реформ.

«Правительство запустило Государственную программу «Большое возвращение», которая представляет собой амбициозную стратегию восстановления и возвращения 34 500 семей к 2026 году. По состоянию на июль 2022 года уже переселено 66 домохозяйств в недавно построенную «умную деревню» в селе Агалы Зангиланского района с планами переселения в общей сложности 200 домохозяйств.

Тем не менее, ясно что для дальнейшего переселения перемещенных лиц потребуется время по разным причинам, включая текущее уточнение границ и соображения безопасности из-за наличия мин в затронутых конфликтом районах. Таким образом, необходимо удовлетворять потребности бедных и уязвимых ВПЛ, у которых может не быть возможности вернуться в места своего происхождения в течение некоторого времени», - считает ВБ.

Правительство первоначально в 2023 году выделило средства в рамках своей госпрограммы Великого возвращения на освобожденные территории Азербайджана и, вероятно, в последующий период, увеличение финансирования со стороны Всемирного банка может стать источником ресурсов для удовлетворения этой значительно растущей потребности, отмечает банк.

Напомним, что в результате армяно-азербайджанского конфликта примерно одна седьмая часть населения Азербайджана - около 600 000 человек, была перемещена из Карабаха и прилегающих районов Азербайджана и на протяжении почти 30 лет, став внутренне перемещенными лицами расселены по другим регионам Азербайджана.