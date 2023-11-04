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ВБ предоставит Кыргызстану дополнительные средства в размере 18,3 млн долларов

ВБ предоставит Кыргызстану дополнительные средства в размере 18,3 млн долларов Всемирный банк (ВБ) одобрил дополнительное финансирование для Кыргызстана в размере 18,3 млн долларов в рамках текущего проекта "Центральная Азия - Южная Азия", предусматривающего торговлю электроэнергией.
Финансы
4 ноября 2023 г. 12:45
ВБ предоставит Кыргызстану дополнительные средства в размере 18,3 млн долларов

Всемирный банк (ВБ) одобрил дополнительное финансирование для Кыргызстана в размере 18,3 млн долларов в рамках текущего проекта "Центральная Азия - Южная Азия", предусматривающего торговлю электроэнергией.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сказал глава представительства банка в стране Навид Хассан Накви.

Средства выделяются региональной инициативе по объединению энергосистем для содействия экспорту избыточной гидроэлектроэнергии в объеме 1,3 тыс. мегаватт из Кыргызстана и Таджикистана в Афганистан и Пакистан.

Проект нацелен на улучшение и повышение устойчивости доступа населения и бизнес-структур к энергоресурсам и, как следствие, повышение темпов социального развития и экономического роста; вклад в глобальные усилия по борьбе с изменением климата за счет использования возобновляемых гидроэнергетических ресурсов; торговлю электроэнергией на взаимовыгодных условиях как результат успешной интеграции энергосистем Центральной и Южной Азии.

В рамках проекта предусматривается строительство линий электропередачи переменного тока (500 киловольт) протяженностью около 456 километров. На сегодня уже установлены 1 243 опоры, завершены работы по подвесу проводов на 287 километров линий электропередачи.

Общий пакет инвестиций составляет 216 млн долларов. Из них 85 млн долларов предоставлены Европейским инвестбанком, 63 млн - Исламского банка развития, а 68 млн - ВБ и Многостороннего донорского трастового фонда.

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Версия на английском языке WB to provide additional funds of $18.3M to Kyrgyzstan

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