Всемирный банк предложил пострадавшему от землетрясения Марокко всестороннюю помощь

Всемирный банк (ВБ) пообещал оказать пострадавшему от разрушительного землетрясения Марокко всестороннюю помощь.

Всемирный банк (ВБ) пообещал оказать пострадавшему от разрушительного землетрясения Марокко всестороннюю помощь.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном письменном заявлении ВБ.

"Мы выразили наши глубочайшие соболезнования королевству на самом высоком уровне и предложили всестороннюю помощь стране в связи с этой катастрофой. На данном этапе наше внимание сосредоточено исключительно на марокканском народе и властях, которые пытаются справиться с этой трагедией", - отмечается в документе.

Согласно заявлению Национального геофизического института Марокко, землетрясение магнитудой 7,0 произошло в 23:11 по местному времени в пятницу. Эпицентр находился в районе Игиль, расположенном в провинции Эль-Хауз, которая входит в регион Марракеш - Сафи, очаг залегал на глубине 8 км. По последним данным МВД королевства, в результате стихийного бедствия погибли 2 012 человек, 2 059 пострадали.