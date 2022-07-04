ВБ предлагает Азербайджану переориентировать экономику на новую модель роста

Всемирный банк (ВБ) предлагает Азербайджану переориентировать экономику на новую модель роста, с помощью которой страна сможет достичь национальных целей по удвоению ВВП на душу населения к 2030 году.

Всемирный банк (ВБ) предлагает Азербайджану переориентировать экономику на новую модель роста, с помощью которой страна сможет достичь национальных целей по удвоению ВВП на душу населения к 2030 году.

Как передает Report, об этом говорится в отчете о систематической страновой диагностике Азербайджана (SCD) за 2022 год, проведенной группой ВБ.

«Переориентация экономики на новую модель роста является первостепенной задачей в свете изменяющихся экономических и геополитических условий, возникших с 2015 года по сегодняшний день.

Усиливающиеся риски, связанные с изменением климата, сокращением запасов нефти и газа, неопределенностью, возникающей из-за обострения геополитической напряженности в более широком регионе, а также необходимость восстановления и реконструкции постконфликтных территорий являются одними из наиболее значительных структурных сдерживающих факторов, требующих изменений в модели роста», - отмечает ВБ.

Аналитики банка считают, что для достижения более конкурентоспособных, динамичных, устойчивых, устойчивых и инклюзивных общества и экономики, которые соответствуют амбициозным целям, изложенным в документе «Азербайджан 2030: национальные приоритеты социально-экономического развития», SCD определяет четыре основные задачи, которые необходимо решить: «Таким образом, в новой модели роста больше внимания и безотлагательности надо уделить необходимости повышения диверсификации экономики от углеводородного сектора и накопления физического капитала в экономике во главе с частным сектором. Более тесная интеграция в мировую экономику за счет торговли в неуглеводородном секторе, например, за счет повышения производительности сельскохозяйственного сектора, использования преимуществ цифровизации и перебалансировки пространственного развития, поддерживаемая эффективным управлением финансами, представляет собой канал для полного восстановления потенциала роста Азербайджана и повышения устойчивости к внешним потрясениям. Правительство также должно воспользоваться уникальным потенциалом страны, чтобы стать региональным транзитно-транспортным узлом из-за ее местоположения».

Как отмечается в исследовании, новая модель роста требует динамичного частного сектора, при этом роль государства смещается в сторону роли посредника. Второй задачей является содействие росту частного сектора, который является динамичным, инновационным и конкурентоспособным как внутри страны, так и в мире. ВБ подчеркивает, что в Азербайджане государственные расходы были основным каналом для государства, позволяющим разделить богатство углеводородного сектора, что позволило резко сократить бедность и повысить общее благосостояние, особенно в период быстрого роста: «Однако это не является устойчивым в долгосрочной перспективе.

Хотя частный сектор за пределами углеводородной сферы сыграл ограниченную роль в росте Азербайджана, этот сектор имеет большой потенциал роста, если бизнес-среда улучшится. Непрерывные усилия по реформированию финансового и банковского секторов, а также лучшая интеграция экономики Азербайджана в международную торговлю являются ключом к повышению возможности для роста частного сектора. Роль государства остается критической, но ее необходимо будет сместить с государства как активного инвестора и движущей силы роста на государство как фактор роста путем обеспечения макроэкономической и финансовой стабильности и ослабления ограничений роста частного сектора. Динамичный частный сектор может повысить производительность и создать более качественные рабочие места. Другие важные реформы, предложенные для создания динамичного частного сектора, включают улучшение доступа к финансам, особенно для малых и средних предприятий (МСП); обеспечение того, чтобы предложение навыков соответствовало изменяющимся требованиям рынка труда, особенно в формальном секторе; решение вопросов, связанных с рыночной конкуренцией, включая широко распространенное доминирование государственных предприятий и неформального сектора; разработка более жесткого регулирования конкуренции; разработка институциональной основы для обеспечения выполнения правил; поощрение инноваций и предпринимательства; а также улучшение инвестиционного климата».

Авторы отчета считают, что переход к новой модели роста должен сопровождаться увеличением накопления человеческого капитала, что является третьей крупной задачей, стоящей перед Азербайджаном в достижении инклюзивного и устойчивого роста.

«Поскольку труд является основным активом населения, повышение производительности труда за счет инвестиций в человеческий капитал является наилучшим способом обеспечения инклюзивного роста в долгосрочной перспективе. Учитывая потенциально огромное влияние накопления человеческого капитала на экономический рост, правительство и заинтересованные стороны могут воспользоваться возможностью инвестировать далее в человеческий капитал, то есть знания, навыки и здоровье, которые люди накапливают в период своей жизни», - говорится в отчете.

ВБ считает, что создание конкурентоспособной базы человеческого капитала не только повысит производительность и поддержит рост частного сектора, но и позволит Азербайджану конкурировать в мировой экономике: «Эта конкуренция требует современных знаний о цифровизации и подготовки населения к предвидению и адаптации к быстро меняющейся среде. Устранение разрыва в доступе к качественным услугам и расширение возможностей использования накопленного человеческого капитала будет иметь важное значение, если Азербайджан хочет добиться большей географической и демографической интеграции».

В исследовании подчеркивается, что расширение участия уязвимых групп, таких как женщины и внутренне перемещенные лица, улучшит справедливость и производительность труда и поможет стране достичь устойчивого роста.

«Приоритетные области политики, требующие внимания, включают повышение качества базового образования за счет модернизации учебных программ и повышения квалификации учителей; более широкий доступ и актуальность высшего образования за счет более тесной координации с рынком труда и за счет наращивания потенциала высших учебных заведений для получения академической и финансовой автономии; устранение двойного бремени недоедания среди детей и неинфекционных заболеваний среди взрослых; и преодоление пробелов в доступе к услугам здравоохранения», - отмечает ВБ.

Ускорение устойчивого к изменению климата и зеленого перехода является четвертой серьезной задачей для Азербайджана перед лицом этого глобального изменения, говорится в отчете. Как отмечает ВБ, в последнее десятилетие наблюдалось усиление глобальной напряженности между краткосрочными опасениями по поводу энергетической безопасности и долгосрочными последствиями изменения климата, что привело к международным обязательствам в отношении зеленого роста и признанию необходимости отказа от зависимости от ископаемых видов топлива.

Отметим, что данный анализ основан на выводах первого SCD в Азербайджане, опубликованного в 2015 году, а также обновлен с учетом произошедших с 2015 года по нынешний день событий. SCD также играет решающую роль в обеспечении аналитической основы для Рамочной программы партнерства со страной (CPF), документа, который определит направления партнерства Всемирного банка с правительством Азербайджана в течение следующих четырех-шести лет.