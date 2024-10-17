ВБ повысил прогноз по инфляции в Азербайджане на 2024 год

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз по годовой инфляции в Азербайджане на 2024 год, повысив его с апрельского показателя 3% до 4,2%.

Всемирный банк (ВБ) пересмотрел прогноз по годовой инфляции в Азербайджане на 2024 год, повысив его с апрельского показателя 3% до 4,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на отчет ВБ.

Согласно обновленному отчету, на 2025 год прогноз снижен с 3,5% до 3,4%, а на 2026 год — с 4% до 3%.

Как отмечается в отчете, инфляция в 2024 году останется в пределах целевого показателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА), несмотря на некоторое ускорение во второй половине года из-за повышения цен на топливо в июне. В среднесрочной перспективе, при условии отсутствия значительного внешнего давления, среднегодовая инфляция, по прогнозам, составит около 3,2% (ранее ожидалось 2,2%), на фоне замедления внутреннего спроса.

ВБ также указывает на сохраняющуюся геополитическую напряженность, которая создает дополнительную неопределенность и может повлиять на рост цен на сырьевые товары.

В 2023 году годовая инфляция достигла 2,1%, приблизившись к нижней границе целевого диапазона ЦБА (4% ± 2%).

По данным Госкомстата, среднегодовая инфляция за январь-сентябрь текущего года составила 1,5%. При этом цены на продовольственные товары, напитки и табачные изделия увеличились в среднем на 0,4%, на непродовольственные товары — на 1,4%, а на платные услуги — на 3,3%.

Центробанк, в июльском заявлении, прогнозировал, что базовая инфляция составит 5,4% в 2024 году и 5,5% в 2025 году. Пересмотр прогнозов связан с ожиданиями более медленного укрепления номинального эффективного курса маната и изменениями в ценах и тарифах на регулируемые государством товары и услуги. ЦБА также оценивает общее влияние роста регулируемых цен на инфляцию в 1,5 процентных пункта, из которых 1 пункт может быть реализован в 2024 году.