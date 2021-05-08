ВБ поможет налоговой службе Азербайджана в разработке плана реагирования на коронакризис

Программа налоговой реформы финансируется за счет технической помощи SECO

В рамках новой фазы программы налоговой реформы, финансируемой в рамках технической помощи Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), Всемирный банк будет помогать Государственной налоговой службе в разработке и внедрении планов на случай непредвиденных обстоятельств для реагирования на кризис COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили в банке.

В 2020 году SECO одобрила продление программы стоимостью 1,6 миллиона долларов СШ(А в области налоговых реформ. Она направлена на совершенствование реестра налогоплательщиков и системы управления рисками, а также на решение проблем неформальной экономики в Азербайджане.

Учитывая социально-экономические последствия пандемии, программа также включает краткосрочные мероприятия по поддержке Государственной налоговой службы.