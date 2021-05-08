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ВБ поможет налоговой службе Азербайджана в разработке плана реагирования на коронакризис

ВБ поможет налоговой службе Азербайджана в разработке плана реагирования на коронакризис Программа налоговой реформы финансируется за счет технической помощи SECO
Финансы
8 мая 2021 г. 14:25
ВБ поможет налоговой службе Азербайджана в разработке плана реагирования на коронакризис

В рамках новой фазы программы налоговой реформы, финансируемой в рамках технической помощи Госсекретариата по экономическим вопросам Швейцарии (SECO), Всемирный банк будет помогать Государственной налоговой службе в разработке и внедрении планов на случай непредвиденных обстоятельств для реагирования на кризис COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщили в банке.

В 2020 году SECO одобрила продление программы стоимостью 1,6 миллиона долларов СШ(А в области налоговых реформ. Она направлена на совершенствование реестра налогоплательщиков и системы управления рисками, а также на решение проблем неформальной экономики в Азербайджане.

Учитывая социально-экономические последствия пандемии, программа также включает краткосрочные мероприятия по поддержке Государственной налоговой службы.

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Версия на азербайджанском языке Dünya Bankı koronavirus böhranına qarşı cavab planının hazırlanmasında Vergi Xidmətinə kömək edəcək
Версия на английском языке WB to assist Azerbaijani State Tax Service in developing COVID response plan

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