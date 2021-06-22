ВБ: Поддержка восстановительных работ в Карабахе будет включена в новую стратегию

В настоящее время в каком объеме будет поддержка пока рано говорить

Новая рамочная программа партнерства (CPF) Всемирного банка (ВБ) с правительством Азербайджана будет готова к середине 2022 года.

Как передает Report, об этом сообщила глава бакинского представительства ВБ Сара Майкл (Sarah Michael).

«До пандемии COVID-19 мы начали разработку новой стратегии партнерства, однако данный процесс был остановлен, и не только с Азербайджаном, поскольку после завершения пандемии неизвестно в каком состоянии будет мировая экономика», - сказала С.Майкл.

По ее словам, рамки сотрудничества будут основываться на разрабатываемую азербайджанским правительством новую национальную стратегию и утвержденных пяти основных национальных приоритетов социально-экономического развития.

«Полагаю, что работы по восстановлению освобожденных от оккупации территорий также найдут отражение в нашей стратегии. В настоящее время в каком объеме будет поддержка пока рано говорить, но исходя из приоритетов страны будут сформированы направления поддержки, если это будет необходимо для правительства Азербайджана.

Поскольку Азербайджан сотрудничает не только с ВБ, но и с другими международными организациями, потому только после распределение страной работ для каждого института, мы сможем подготовить свою стратегию партнерства. Полагаю, что в 2022 году документ будет готов», - сказала глава представительства.

В то же время, как отметила С.Майкл, отсутствие новой стратегии не мешает реализации нового проекта. «Для Азербайджана выделены средства, если будет необходимость мы можем приступить к работе по новому проекту, даже без утверждения стратегии», - сказала она.

Отметим, что в настоящее время операции Группы Всемирного банка в Азербайджане регулируются утвержденной в 2015 году рамочной программой партнерства, срок действия которой продлен до 2021 финансового года (истекает 30 июня этого года).

Рамочная программа ВБ была рассчитана на 2016-2020 финансовые годы, однако после проведенного в 2020 году обзора эффективности CPF было принято решение о продление ее на год, подтвердив две приоритетные области. Это государственный сектор (управление и предоставление услуг) и экономическая конкурентоспособность, которая должна отвечать стратегическим целям снижения зависимости Азербайджана от нефтегазового сектора и повышения его устойчивости к внешним шокам через инвестиции в человеческий капитал, физическую инфраструктуру и более сильные институты.

Напомним, что Азербайджан присоединился к Всемирному банку в 1992 году. С тех пор ВБ профинансировал более 50 проектов на общую сумму 4,4 миллиарда долларов США.