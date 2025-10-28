Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Финансы
    • 28 октября, 2025
    • 14:44
    ВБ пересмотрел прогноз профицита счета текущих операций в Азербайджане

    Всемирный банк (ВБ) профицит счета текущих операций (СТО) Азербайджана в 2025 году прогнозирует на уровне 4,2% ВВП против ранее прогнозируемых 11,6% ВВП.

    Как передает Report со ссылкой на отчет ВБ, данный показатель, по ожиданиям, снизится до 3,7% в следующем году (ранее было 5,4%), а в 2027 году до 3,3% ВВП (против 3,4%).

    Согласно данным Центробанка Азербайджана (ЦБА), в первом полугодии 2025 года профицит счета текущих операций составил 6,3% ВВП, достигнув 2,3 млрд долларов США, что на 11,7% меньше, чем в январе-июне 2024 года.

    "Профицит СТО снизился до 6,3% ВВП в первой половине года по сравнению с 7,7% ВВП за аналогичный период 2024 года, что отражает снижение экспорта углеводородов и умеренный рост импорта", - отмечает ВБ.

    Экспорт товаров и услуг Азербайджана в текущем году, по прогнозам банка, составит 39,1% ВВП, в 2026 году - 39,5% ВВП, а по итогам 2027 года - до 38,8% ВВП.

    Кроме того, по ожиданиям ВБ, импорт товаров и услуг Азербайджана в 2025 году составит 34,2% ВВП, в 2026 году - 32,2% ВВП, а в 2027 году - 31,2% ВВП.

    ЦБА прогнозирует, что в 2025-2026 годах профицит счета текущих операций сохранится на уровне 3-4 млрд долларов ежегодно.

    Правительство Азербайджана ожидает профицит СТО в 2025 году на уровне 5,6% ВВП, а в 2025-2028 годах, с учетом прогнозов по добыче нефти и газа, - на уровне около 3% ВВП в год.

    По прогнозам международного рейтингового агентства Fitch Ratings, в 2025 году профицит СТО платежного баланса Азербайджана составит 4 млрд долларов США, или 5,3% ВВП, а в 2026 году этот показатель снизится до 4,9% ВВП, или 3,9 млрд долларов.

    По прогнозам МВФ, в 2025 году профицит СТО составит 6,1 млрд долларов США (7,8% ВВП), в 2026 году сократится до 3,4 млрд долларов США (4,1% ВВП).

