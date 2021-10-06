ВБ опубликовал трехлетний прогноз по балансу текущего счета Азербайджана

В этом году профицит баланса счета текущих операций Азербайджана ожидается на уровне 6,9% к ВВП.

В этом году профицит баланса счета текущих операций Азербайджана ожидается на уровне 6,9% к ВВП.

Как сообщает Report, об этом говорится в обновленном отчете Всемирного банка для стран Европы и Центральной Азии.

Этот показатель прогнозируется на уровне 6,4% в следующем году и 4,5% в 2023 году:

"Благоприятные торговые условия привели к тому, что баланс счета текущих операций от дефицита в 0,5% перешел в конце 2020 года к 8%-ному профициту в первой половине этого года. Несмотря на отток с финансовых счетов, резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) остаются стабильно - на уровне 6,5 млрд долларов США, а активы Государственного нефтяного фонда (ГНФАР) в первом полугодии 2021 года увеличившись на 2%, достигли 44,1 млрд долларов (104% ВВП).

С марта прошлого года снижение валютного давления помогло ЦБА сохранить курс на уровне 1,7 маната за доллар.

Профицит консолидированного бюджета составил 7,1% ВВП за 7 месяцев этого года, пока финансовые доходы росли за счет экономического возрождения, некоторые антикризисные меры были завершены, и исполнение бюджета замедлилось".

По данным Минфина, в 2021 году в балансе текущих операций Азербайджана прогнозируется дефицит на уровне 3,1% ВВП или около 1,4 млрд долларов.