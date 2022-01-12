ВБ огласил прогнозы экономического роста в Азербайджане на 2022-2023 годы

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2022 году темпы роста ВВП Азербайджана на уровне 3,1%, а в 2023 году - на 2,7%.

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует в 2022 году темпы роста ВВП Азербайджана на уровне 3,1%, а в 2023 году - на 2,7%.

Как передает Report, об этом говорится в обнародованном отчете ВБ "Глобальные экономические перспективы на 2022 год".

Это на 0,8% (было 3,9%) и 0,7% (3,4%) меньше, чем в июньском отчете по мировой экономике, однако аналогично прогнозам октябрьского отчета по странам Европы и Центральной Азии.

"В Азербайджане ожидается замедление роста в течение прогнозируемого горизонта, но он останется выше среднего уровня 2010–2019 годов, чему способствует расширение неэнергетического сектора, рост государственных инвестиций и стабильный рост энергетического сектора в соответствии с квотами ОПЕК+ и увеличением добычи природного газа", - отмечается в отчете.

По прогнозам, на Южном Кавказе рост замедлится до 3,9% в 2022 году и 3,6% в 2023 году.