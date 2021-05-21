ВБ одобрил новый дорожный кредит для Азербайджана

Общая стоимость проекта составляет 95,88 миллионов долларов США

Совет директоров Всемирного банка (ВБ) одобрил новый кредит Азербайджану в размере 65 миллионов долларов США для финансирования проекта «Развитие региональных коммуникаций» (Regional connectivity and development). Общая стоимость проекта составляет 95,88 миллионов долларов США.

Как передает Report со ссылкой на сообщение банка, проект обеспечит безопасное, эффективное и устойчивое к изменению климата транспортное сообщение и улучшит доступность рынка вдоль дороги Сальян-Билясувар на юге страны. Около 250 000 человек, проживающих вдоль этого маршрута, получат выгоду от обновленной дорожной инфраструктуры, а также улучшенных экономических возможностей и более легкого доступа к основным объектам обслуживания.

«Этот проект поможет Азербайджану в достижении его национальных приоритетов развития, - сказала Сара Майкл, региональный менеджер Всемирного банка в Азербайджане. - При поддержке Всемирного банка страна обязуется обеспечить в этом десятилетии равномерное распределение благ развития по всем районам Азербайджана, создание инклюзивных и устойчивых сообществ, полное раскрытие потенциала сельских районов и повышение квалификации людей».

Проект профинансирует три ключевых направления. Во-первых, инвестиции в дороги и вспомогательную сельскохозяйственную и логистическую инфраструктуру будут способствовать поддержке связи и доступности рынка с целью максимального увеличения воздействия модернизированных дорог на социально-экономическое развитие.

Во-вторых, проект будет поддерживать финансовую устойчивость и эффективность в дорожном секторе посредством технической помощи в разработке систем управления дорожной сетью и изучения вариантов введения сборов с пользователей и предотвращения перегрузки транспортных средств.

В-третьих, проект будет поддерживать проектирование и организацию придорожной логистики и рыночных объектов, а также обучение местных предпринимателей для улучшения возможностей получения дохода для местных сообществ.

«Проект будет поддерживать такие аспекты, как возвышение дорожных насыпей и использование соответствующих дорожных материалов для решения проблем климатической уязвимости, - сказал Ниджат Велиев, руководитель проектной группы Всемирного банка. - Он также предоставит возможности трудоустройства как во время строительства дорог, так и во время эксплуатация придорожных сооружений, которые будут способствовать восстановлению после пандемии COVID-19».

Как отмечается в сообщении, сельское хозяйство является основным сектором экономики в регионе, где реализуется проект. Повышение емкости местных рынков и расширение доступа к рынкам в столичном районе Баку имеют решающее значение для экономического развития и жизнеобеспечения местных фермеров. Ожидается, что за счет улучшения дорожного сообщения с помощью мер по устойчивости к изменению климата проект сократит транспортные расходы и время a, а также риски нарушения дорог для цепочек поставок и логистики сельского хозяйства.

Азербайджан присоединился к Всемирному банку в 1992 году. С тех пор ВБ профинансировал более 50 проектов на общую сумму 4,4 миллиарда долларов США.